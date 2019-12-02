DDE провела крупнейший в истории алмазный тендер

26 ноября 2019

Image credit: DMCC

Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange), дочерняя компания Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), объявила об успешном проведении одного из крупнейших конкурсов на алмазное сырье, когда-либо проходивших в Дубае и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), говорится в пресс-релизе, распространенном DMCC.Stargems, зарегистрированная на DMCC международная алмазная компания, задействованная на всех этапах цепочки поставок - от производства алмазного сырья до розничной торговли, - провела свой рекордный тендер, который проходил в башне «Алмас» 17-21 ноября 2019 года. DDE разместила 41 стол, на которых было представлено более 577 тыс. каратов алмазного сырья. Тендер посетило порядка 200 международных покупателей. Общая стоимость проданных алмазов составила чуть менее $50 млн. В продаже были алмазы со всей Африки, в том числе свыше 500 тыс. каратов, добытых на производстве SACIM в Демократической Республике Конго (ДРК).Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), председатель и основатель Stargems Group, сказал: «Наш ноябрьский тендер установил новый рекорд продаж для Stargems. Мы восхищены огромным интересом, проявленным к тендеру, и конкурентоспособной ценой, достигнутой за представленные алмазы. Через Дубай Stargems может связывать покупателей и продавцов и пользоваться преимуществами доступности этого города. Вот почему мы продолжим проводить тендеры на площадке DDE, и у нас есть основания полагать, что в будущем мы будем проводить тендеры здесь, в Дубае».«Я рад видеть такие хорошие результаты тендера на Дубайской алмазной бирже. DMCC играет важную роль в развитии торговли алмазами в городе и, в свою очередь, в повышении вклада отрасли в план диверсификации экономики Объединенных Арабских Эмиратов», - заявил Фериал Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC.