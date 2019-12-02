Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Бесценные бриллиантовые украшения украдены из музея в Дрездене

26 ноября 2019
Новости

Грабители похитили три набора ювелирных украшений с бриллиантами из одной из крупнейших европейских сокровищниц - Дрезденского музея «Зеленый свод» в Восточной Германии, сообщила BBC. 
«Похищены три из десяти наборов бриллиантовых драгоценностей», - заявила Марион Аккерман (Marion Ackermann), глава Дрезденского государственного музея. Сообщается, что украденные наборы были инкрустированы изумрудами, сапфирами и рубинами. 
По данным таблоида Bild, ущерб может составить €1 млрд.
Предположительно, злоумышленники проникли в музей, распилив оконную решетку на первом этаже здания и разбив стекло. Похитители скрылись с места преступления на легковом автомобиле, ведется их поиск. 
Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели фигуры двух подозреваемых. Но к ограблению могли быть причастны и другие люди.
Наиболее ценные предметы музея  находятся в исторической части дворца «Зеленый свод», на его первом этаже.
Там выставлены около 3 тысяч ювелирных изделий и других сокровищ, украшенных золотом, серебром, слоновой костью и жемчугом. Среди них - фигура Мавра, усыпанная изумрудами, и сапфир весом 648 каратов - подарок Петра Великого.
Коллекцию в одном из старейших музеев мира заложил еще в 1723 году курфюрст Саксонии и польский король Август Сильный.
Одним из самых ценных драгоценных камней в ювелирной коллекции музея является  41-каратный зеленый бриллиант, который в настоящее время экспонируется в Нью-Йорке.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished