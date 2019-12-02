Бесценные бриллиантовые украшения украдены из музея в Дрездене

26 ноября 2019

Грабители похитили три набора ювелирных украшений с бриллиантами из одной из крупнейших европейских сокровищниц - Дрезденского музея «Зеленый свод» в Восточной Германии, сообщила BBC.«Похищены три из десяти наборов бриллиантовых драгоценностей», - заявила Марион Аккерман (Marion Ackermann), глава Дрезденского государственного музея. Сообщается, что украденные наборы были инкрустированы изумрудами, сапфирами и рубинами.По данным таблоида Bild, ущерб может составить €1 млрд.Предположительно, злоумышленники проникли в музей, распилив оконную решетку на первом этаже здания и разбив стекло. Похитители скрылись с места преступления на легковом автомобиле, ведется их поиск.Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели фигуры двух подозреваемых. Но к ограблению могли быть причастны и другие люди.Наиболее ценные предметы музея находятся в исторической части дворца «Зеленый свод», на его первом этаже.Там выставлены около 3 тысяч ювелирных изделий и других сокровищ, украшенных золотом, серебром, слоновой костью и жемчугом. Среди них - фигура Мавра, усыпанная изумрудами, и сапфир весом 648 каратов - подарок Петра Великого.Коллекцию в одном из старейших музеев мира заложил еще в 1723 году курфюрст Саксонии и польский король Август Сильный.Одним из самых ценных драгоценных камней в ювелирной коллекции музея является 41-каратный зеленый бриллиант, который в настоящее время экспонируется в Нью-Йорке.