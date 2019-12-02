Ангола проводит второй международный алмазный аукцион

Фото: SODIAM

Аукцион, который начался на прошлой неделе, продлится до 6 декабря, и на нем будет представлен один камень, добытый Sociedade Mineira do Cuango, весом 183,55 карата, и два специальных камня, произведенных Catoca, которые являются частью партии массой 110,21 карата, сообщает Macauhub.Также для продажи будет представлена еще одна партия из семи камней специальной категории общим весом 210,66 карата и две другие партии массой 127,691 карата и 127,692 соответственно.Результаты тендера будут объявлены 7 декабря.Первый тендер, организованный Sodiam в январе прошлого года, принес компании $16,7 млн от реализации камней весом от 43,25 карата до 114,94 карата, добытых Sociedade Mineira do Lulo.