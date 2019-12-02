Ангола проводит второй международный алмазный аукцион

Ангольская государственная компания Sodiam в настоящее время проводит второй международный алмазный тендер в столице страны Луанде.
Аукцион, который начался на прошлой неделе, продлится до 6 декабря, и на нем будет представлен один камень, добытый Sociedade Mineira do Cuango, весом 183,55 карата, и два специальных камня, произведенных Catoca, которые являются частью партии массой 110,21 карата, сообщает Macauhub.
Также для продажи будет представлена еще одна партия из семи камней специальной категории общим весом 210,66 карата и две другие партии массой 127,691 карата и 127,692 соответственно.
Результаты тендера будут объявлены 7 декабря.
Первый тендер, организованный Sodiam в январе прошлого года, принес компании $16,7 млн от реализации камней весом от 43,25 карата до 114,94 карата, добытых Sociedade Mineira do Lulo.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished