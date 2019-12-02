Зимбабве намерена обменять алмазы на горючее в рамках сделки с АЛРОСА и швейцарской компанией

25 ноября 2019

Правительство Зимбабве намерено заключить сделку сроком на три года по обмену алмазов на горючее на сумму около $1,4 млрд с российским производителем алмазов и швейцарской компанией, сообщают местные СМИ.

Эта страна на юге Африки испытывает периодические перебои с поставками горючего.

Неназванные источники, на которые ссылается издание Business Times, заявили, что сделка будет подписана на этой неделе.

Как сообщают инсайдеры, АЛРОСА ежемесячно будет получать алмазы от государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) оценочной стоимостью $40 млн.

«Ожидается, что сделка вступит в силу в 2020 году и поставки дизельного топлива будут продолжаться в течение трех лет», - заявил источник.

Говорят, что Хараре заключает договор купли-продажи со швейцарской компанией Tatneft, которая будет поставлять дизельное топливо в обмен на алмазы от компании ZCDC.

«Из-за колебаний на мировом рынке Tatneft будет иметь возможность снизить стоимость алмазов на 30%, - сказал источник. - Дизельное топливо будет поставляться через порт Бейра. Согласно этой договоренности, Tatneft будет поставлять высококачественное дизельное топливо с низким содержанием серы (50 частей на миллион)».

Вместе с тем, по словам представителя АЛРОСА, данная информация не соответствует действительности и компания не имеет отношения к описанной в материале деятельности.

АЛРОСА уже является партнером ZCDC по разведке и добыче алмазов. Тем не менее она начнет добычу только в том случае, если получит контрольный пакет в любом осуществляемом проекте.

Зимбабве планирует к 2023 году увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 млн каратов с 3,2 млн каратов в прошлом году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



