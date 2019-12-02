LVMH увеличивает предложение для покупки Tiffany - СМИ

Французская LVMH, ведущая мировая группа производителей предметов роскоши, увеличила предложение для покупки Tiffany & Co. до $135 за акцию, сообщает Bloomberg.
На данный момент компании ведут переговоры, однако, как сообщается, Tiffany выдвинула встречное предложение с просьбой повысить сумму сделки до $140 за акцию.
Если LVMH согласится, то общая сумма сделки составит $17 млрд.
Первоначально LVMH предлагала $120 за акцию Tiffany, однако потом повысила свое предложение до $130.
LVMH уже владеет такими брендами, как Christian Dior, Fendi, Givenchy и Tag Heuer.
Приобретение Tiffany & Co принесло бы много преимуществ для LVMH, в частности это помогло бы расширить присутствие фирмы в США и разнообразить возможности предложения ювелирных изделий.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург