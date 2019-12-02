LVMH увеличивает предложение для покупки Tiffany - СМИ

Фото: Tiffany & Co.

На данный момент компании ведут переговоры, однако, как сообщается, Tiffany выдвинула встречное предложение с просьбой повысить сумму сделки до $140 за акцию.Если LVMH согласится, то общая сумма сделки составит $17 млрд.Первоначально LVMH предлагала $120 за акцию Tiffany, однако потом повысила свое предложение до $130.LVMH уже владеет такими брендами, как Christian Dior, Fendi, Givenchy и Tag Heuer.Приобретение Tiffany & Co принесло бы много преимуществ для LVMH, в частности это помогло бы расширить присутствие фирмы в США и разнообразить возможности предложения ювелирных изделий.