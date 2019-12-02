Trans Hex снимут с котировки на JSE

25 ноября 2019

Акции Trans Hex, которая ведет операции по добыче алмазов в Южной Африке и Анголе, как ожидается, будут сняты с котировки на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE) в начале следующего месяца.Прекращение листинга акций компании на JSE запланировано на 27 ноября, говорится в сообщении.Trans Hex впервые объявила о своих планах прекратить торги своими акциями на JSE в июле, заявив, что это позволит компании сэкономить на затратах на эксплуатацию в регулируемой рыночной среде.Также сообщается, что листинг JSE принес мало пользы для компании на данном этапе ее операционного цикла.Хотя ангольский бизнес компании развивался в финансовом отношении, южноафриканский бизнес столкнулся с серьезными проблемами из-за снижения цен на мелкие алмазы, более низкого, чем ожидалось, содержания алмазов в добываемой руде и увеличения расходов, связанных с безопасностью.Недавно Trans Hex ликвидировала свое убыточное предприятие West Coast Resources.Ранее компания не смогла продать этот бизнес или привлечь третье лицо для его управления.