Всемирный алмазный совет продолжит отстаивать расширение сферы действия Кимберлийского процесса

22 ноября 2019

Фото: World Diamond Council

В ходе пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), которое состоялось 18-22 ноября 2019 года в Нью-Дели, представители правительств не смогли достичь консенсуса по вопросу о расширении сферы действия КП. Вместе с тем Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) подтвердил свое обязательство продолжать выступать за перемены, говорится в пресс-релизе WDC.В своем заявлении Президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler) сказал: «Хотя Сертификационная схема Кимберлийского процесса (ССКП) продолжает выполнять важную функцию, неспособность политического процесса достичь консенсуса стала упущенной возможностью повысить эффективность этого краеугольного камня целостности в алмазном бизнесе. ССКП является важнейшим элементом поддержания мира в странах-производителях алмазного сырья за счет повышения отслеживаемости торговли необработанными алмазами, и мы должны удвоить наши усилия по усилению ее воздействия. Около 95 процентов необработанных алмазов в стоимостном выражении добывается несколькими крупными промышленно развитыми горнодобывающими компаниями, почти во всех из которых внедрены системы соответствия, выходящие за рамки ССКП. Все они требует соблюдения правил в рамках Системы гарантий (System of Warranties, SoW) Всемирного алмазного совета, которая была расширена в 2018 году».Как признается в базовом документе Кимберлийского процесса, SoW предназначена для обеспечения полного отслеживания сделок с алмазами государственными органами. Это достигается за счет того, что все продавцы категории «бизнес-бизнесу», работающие с необработанными алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями с бриллиантами, должны указывать в счете-фактуре или в документе передачи на консигнацию, что продаваемый товар соответствует требованиям ССКП. Важно отметить, что обновленная SoW, которая также была одобрена этой сессией КП, значительно выходит за рамки ССКП, включая обязательство компаний придерживаться Руководящих принципов WDC, в которых прямо упоминаются международные конвенции, касающиеся прав человека, трудовых прав, борьбы с коррупцией и противодействия легализации денег, полученных преступным путём.Во время встречи в Нью-Дели по предложению делегации США пленарное заседание КП согласилось реструктурировать операционную рамочную систему, созданную для Центральноафриканской Республики при сохранении текущего строгого контроля за экспортом.«Мы поддерживаем цели этого изменения в политике, - сказал Фишлер, - которое призвано стимулировать увеличение легального экспорта из ЦАР, а также повысить эффективность системы. Поскольку этот процесс перенесет часть бремени проверки происхождения товара на импортеров в торговых центрах, мы скоро выпустим руководство по этому вопросу для отрасли».WDC выразил поддержку новым проектам развития сообществ, связанных с КП, о которых сообщалось на пленарном заседании. Он отметил, что они являются прекрасными примерами способности организации выходить за рамки своего первоначального мандата прежде всего в качестве превентивного механизма, а также оказывать содействие реконструкции и обновлению в странах, которые пострадали или все еще страдают от конфликтов.Одним из таких проектов является финансируемый ЕС и Германией «Союз государств бассейна реки Мано» (Mano River Union, MRU), который поддерживает внедрение ССКП в Кот-д'Ивуаре, Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, предотвращая трансграничную контрабанду. Тот же региональный подход в настоящее время рассматривается для стран Центральной Африки. Другим проектом является проект Агентства международного развития США (United States Agency for International Development, USAID) «Старательская добыча и права собственности (Artisanal Mining and Property Rights, AMPR)», который направлен на решение проблем развития сектора старательской и малой горной добычи в Центральноафриканской Республике при одновременном повышении соответствия требованиям ССКП.Фишлер подчеркнул: «Эти инновационные национальные или региональные программы дополняют растущее число возможностей для простых людей по наращиванию потенциала, предоставляемых отраслью, включая входящие в WDC компании-члены и организации. О Кимберлийском процессе следует судить не только по тому, что он предотвращает, но и по тому, чему он может способствовать. Миротворчество и государственное строительство являются частью его наследия, и Кимберлийский процесс должен использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для достижения этих целей».