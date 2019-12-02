Namdeb призывает правительство ввести налоговые льготы для расширения наземных работ в Намибии

Namdeb, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, призывает правительство ввести в отношении компании налоговые льготы с тем, чтобы она смогла продолжать наземные работы после 2023 года, сообщают средства массовой информации.В настоящее время Namdeb выплачивает 55% корпоративного налога с прибыли и 10% роялти с продаж.Генеральный директор компании Риан Бургер (Riaan Burger) просит пересмотреть корпоративный налог и роялти, утверждая, что они слишком высоки.«Несмотря на то, что такие налоги могут быть благоприятными или осуществимыми для новых алмазных операторов, для такого стареющего малодоходного актива, как Namdeb, это может не пойти на пользу, - привело агентство Reuters его заявление местным журналистам. - Я думаю, что власти осознают важность деятельности Namdeb для экономики страны, в частности, с точки зрения создания рабочих мест, которые зависят от продолжительности жизни шахты».Алмазный сектор приносит Намибии 20% от общих экспортных поступлений, что делает отрасль крупнейшим налогоплательщиком в стране.Предполагается, что наземные работы по добыче алмазов будут прекращены в 2023 году и при нынешнем налоговом режиме больше не будут прибыльными.Производство Namdeb в Намибии сократилось на 7%, до 400 тысяч каратов в третьем квартале, поскольку наземный рудник Элизабет-Бэй (Elizabeth Bay) был законсервирован в конце прошлого года. Недавно он был продан местному консорциуму.