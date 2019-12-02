Зимбабве ожидает, что уровень незаконной добычи алмазов снизится

Vast и сообщество Чиадзва уже создали совместное предприятие под названием Katanga, которое объединит усилия с государственной алмазной компанией.
Местные СМИ привели заявление главного сотрудника службы безопасности ZCDC Эллиаса Мвере (Ellias Mvere), который сообщил, что в период с января по ноябрь этого года было арестовано 3 259 незаконных алмазодобытчиков, причем на долю местных жителей пришлось 79% арестов.
Высокий уровень безработицы, бедность и голод, по мнению местных властей, считаются основными причинами, побуждающими людей заниматься незаконной добычей алмазов.
Исполняющий обязанности исполнительного директора ZCDC Роберто Де Прето (Roberto De Preto) заявил, что их соглашение о партнерстве с Katanga будет подписано в соответствии с планом.
«ZCDC хочет установить партнерские отношения с местными жителями в области добычи алмазов, и ожидается, что соглашение будет подписано к концу года, - сказал он. - Мы близки к тому, чтобы подписать совместное договор по созданию совместного предприятия под названием Katanga, которое является совместным предприятием между местными жителями и компанией Vast Resources, зарегистрированной на лондонской бирже».
Сообщество стало активным акционером в компании по добыче алмазов в стране в первый раз.
В 2018 году Зимбабве добыла 2,8 миллиона каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished