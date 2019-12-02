Зимбабве ожидает, что уровень незаконной добычи алмазов снизится

22 ноября 2019

Зимбабве ожидает, что незаконная деятельность по добыче алмазов в Маранге сократится в преддверии нового партнерства между местным сообществом, Vast Resources и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

Vast и сообщество Чиадзва уже создали совместное предприятие под названием Katanga, которое объединит усилия с государственной алмазной компанией.

Местные СМИ привели заявление главного сотрудника службы безопасности ZCDC Эллиаса Мвере (Ellias Mvere), который сообщил, что в период с января по ноябрь этого года было арестовано 3 259 незаконных алмазодобытчиков, причем на долю местных жителей пришлось 79% арестов.

Высокий уровень безработицы, бедность и голод, по мнению местных властей, считаются основными причинами, побуждающими людей заниматься незаконной добычей алмазов.

Исполняющий обязанности исполнительного директора ZCDC Роберто Де Прето (Roberto De Preto) заявил, что их соглашение о партнерстве с Katanga будет подписано в соответствии с планом.

«ZCDC хочет установить партнерские отношения с местными жителями в области добычи алмазов, и ожидается, что соглашение будет подписано к концу года, - сказал он. - Мы близки к тому, чтобы подписать совместное договор по созданию совместного предприятия под названием Katanga, которое является совместным предприятием между местными жителями и компанией Vast Resources, зарегистрированной на лондонской бирже».

Сообщество стало активным акционером в компании по добыче алмазов в стране в первый раз.

В 2018 году Зимбабве добыла 2,8 миллиона каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished