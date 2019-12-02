Эксклюзив

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ...

25 ноября 2019

Мы живем в новом измерении экологической ответственности бизнеса

В середине октября в Москва состоялся VIII экологический форум, в котором приняли участие представители государства, крупных производственных компаний, научных и общественных организаций. Главными темами мероприятия стали поиск баланса между социально-экономическим...

18 ноября 2019

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Зимбабве ожидает, что уровень незаконной добычи алмазов снизится

22 ноября 2019
Новости

Зимбабве ожидает, что незаконная деятельность по добыче алмазов в Маранге сократится в преддверии нового партнерства между местным сообществом, Vast Resources и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Vast и сообщество Чиадзва уже создали совместное предприятие под названием Katanga, которое объединит усилия с государственной алмазной компанией.
Местные СМИ привели заявление главного сотрудника службы безопасности ZCDC Эллиаса Мвере (Ellias Mvere), который сообщил, что в период с января по ноябрь этого года было арестовано 3 259 незаконных алмазодобытчиков, причем на долю местных жителей пришлось 79% арестов.
Высокий уровень безработицы, бедность и голод, по мнению местных властей, считаются основными причинами, побуждающими людей заниматься незаконной добычей алмазов.
Исполняющий обязанности исполнительного директора ZCDC Роберто Де Прето (Roberto De Preto) заявил, что их соглашение о партнерстве с Katanga будет подписано в соответствии с планом.
«ZCDC хочет установить партнерские отношения с местными жителями в области добычи алмазов, и ожидается, что соглашение будет подписано к концу года, - сказал он. - Мы близки к тому, чтобы подписать совместное договор по созданию совместного предприятия под названием Katanga, которое является совместным предприятием между местными жителями и компанией Vast Resources, зарегистрированной на лондонской бирже».
Сообщество стало активным акционером в компании по добыче алмазов в стране в первый раз.
В 2018 году Зимбабве добыла 2,8 миллиона каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished