АЛРОСА оставит себе алмаз-матрешку

22 ноября 2019

Фото: АЛРОСА

Пока неясно, как именно образовался такой алмаз, но предполагается, что оба камня образовались одновременно.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Уникальный алмаз-матрешка, который представляет собой алмаз в алмазе, войдет в коллекцию редких находок АЛРОСА. Камни из коллекции не предназначены для продажи. В нее также вошли уже найденные в последние годы алмаз в форме черепа и камень, похожий на футбольный мяч.Камень-матрешка был добыт на Нюрбинском ГОКе.По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.Возраст алмаза, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Установлено, что объем внутренней полости составляет 6 мм, а объем внутреннего кристалла – 1,6 ммс расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА), которые передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА.