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05 ноября 2019

Прибыль TSL упала на 94% в первом полугодии из-за торговой войны и беспорядков в Гонконге

22 ноября 2019
Новости

Компания Tse Sui Luen Jewellery (International) Ltd, базирующаяся в Гонконге, зарегистрировала снижение прибыли на 94% в первой половине финансового года. В компании заявили, что на снижение показателей повлияли торговая война между США и Китаем и общественные волнения в Гонконге.
Прибыль за шестимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2019 года, как сообщается, снизилась до $0,20 млн с $3,10 млн в годовом исчислении. Доходы упали на 14%, до $0,21 млрд с $0,24 млрд год назад.
Энни Це (Annie Tse), председатель и главный исполнительный директор TSL, также отметила низкую покупательную способность китайских посетителей. 
«Гонконг охвачен масштабными социальными волнениями с конца июня. Слабая активность местных потребителей из-за протестов по всему городу усложнила работу ритейлеров, что повлияло на наши результаты в первой половине финансового года», - сказала она.
Це также отметила, что ситуация вряд ли улучшится из-за продолжающихся протестов в Гонконге, а также в связи с отсутствием торгового консенсуса между Китаем и США.
Чтобы преодолеть трудности, компания стремится к дальнейшему укреплению позиции своих продуктов и услуг на рынке и будет реализовывать инициативы по снижению затрат, в том числе добиваться снижения арендной платы с арендодателей, а также сокращения эксплуатационных расходов.
TSL имеет в общей сложности 448 магазинов в более чем 130 городах. Компания также расширит свою деятельность в районе Большого залива.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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