Используй или отдавай - Ангола предупреждает владельцев лицензий на разведку алмазов

Власти Анголы предупредили старателей и полупромышленные кооперативы по добыче алмазов, что они потеряют свои лицензии на разведку, если будут бездействовать в течение шести месяцев после их получения.«Отмена лицензий на разведку станет решением, если постановления, принятые министерством, не будут выполняться», - привело агентство Macauhub заявление министра горнодобывающей промышленности Жанио Кохейя Виктора (Jânio Correia Victor).Ожидается, что теперь кооперативы будут начинать деятельность по добыче полезных ископаемых в рамках своих лицензий на разведку в течение шести месяцев после их выдачи.Согласно сообщению, они будут ежемесячно направлять отчеты о своей деловой активности в Управление по полупромышленным изыскательским работам, а также принимать меры по ликвидации незаконной добычи и контрабанды алмазов.В период с февраля по октябрь 2019 года кооперативы в Анголе произвели 24 766 каратов алмазов.В 2018 году этот сектор произвел 212 544 карата камней по сравнению с 465 122 каратами алмазов в 2017 году.