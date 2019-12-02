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Используй или отдавай - Ангола предупреждает владельцев лицензий на разведку алмазов

22 ноября 2019
Новости

angola_flag.pngВласти Анголы предупредили старателей и полупромышленные кооперативы по добыче алмазов, что они потеряют свои лицензии на разведку, если будут бездействовать в течение шести месяцев после их получения.
«Отмена лицензий на разведку станет решением, если постановления, принятые министерством, не будут выполняться», - привело агентство Macauhub заявление министра горнодобывающей промышленности Жанио Кохейя Виктора (Jânio Correia Victor).
Ожидается, что теперь кооперативы будут начинать деятельность по добыче полезных ископаемых в рамках своих лицензий на разведку в течение шести месяцев после их выдачи.
Согласно сообщению, они будут ежемесячно направлять отчеты о своей деловой активности в Управление по полупромышленным изыскательским работам, а также принимать меры по ликвидации незаконной добычи и контрабанды алмазов.
В период с февраля по октябрь 2019 года кооперативы в Анголе произвели 24 766 каратов алмазов.
В 2018 году этот сектор произвел 212 544 карата камней по сравнению с 465 122 каратами алмазов в 2017 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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