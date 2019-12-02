Конгресс CIBJO 2019 в Бахрейне завершился

21 ноября 2019

По итогам завершившегося в Бахрейне Конгресса CIBJO 2019 года совет директоров Всемирной ювелирной конфедерации проголосовал за создание ряда новых комитетов. Два из них сосредоточатся на торговле выращенными в лаборатории бриллиантами и на воздействии новых технологий на ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные металлы.

Согласно сообщению, Комитет по выращенным в лаборатории бриллиантам будет действовать под эгидой Алмазной комиссии CIBJO. Он будет создан из специальной рабочей группы, которая была основана во время Конгресса CIBJO в Колумбии в 2018 году. В течение года было создан устав, который был представлен в Бахрейне. В рабочую группу вошли сотрудники и должностные лица CIBJO, представители сектора выращенных в лаборатории бриллиантов и отрасли природных бриллиантов, а также ведущей геммологической лаборатории.

Цель CIBJO при создании Комитета по выращенным в лаборатории бриллиантам состояла в том, чтобы сформулировать набор рабочих правил, которые позволят секторам природных и выращенных в лаборатории камней работать вместе друг с другом, расти и процветать, но не за счет друг друга. Кроме того, работа этих секторов должна быть направлена на поддержание доверия и уверенности потребителей. Новый комитет по технологиям будет опираться на экспертные знания всего ювелирного сектора с целью развития понимания современных технологий, которые могут оказать влияние на отрасль в ближайшие годы. Среди них - искусственный интеллект, который может стать преобразующим для сектора ювелирных изделий и драгоценных камней, поскольку он принимает на себя функции принятия решений, которые до настоящего времени выполнялись людьми.

Третий новый комитет, создание которого было принято советом директоров, будет отвечать за сбор средств для CIBJO.

Новый совет директоров CIBJO был приведен к присяге на выборах 2019 года, а его президент Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) был утвержден на пост президента еще на два года. Два новых вице-президента были избраны для работы вместе с вице-президентом CIBJO Роландом Нафтуле (Roland Naftule). Ими стали Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall) из группы компаний De Beers и Прамод Агарвал (Pramod Agarwal), действующий председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished