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05 ноября 2019
De Beers вносит ясность в отношении природных и выращенных в лаборатории бриллиантов
Как сообщает портал The Diamond Loupe, брошюру распространили среди «сайтхолдеров» и заинтересованных сторон. Она посвящена основным различиям между двумя продуктами, таким как: редкость, виды ювелирных изделий, для которых они подходят, воздействие на окружающую среду и возможность наследования.
«Данная брошюра снабжает специалистов по бриллиантам фактами, позволяющими точно информировать потребителей», - заявляют в De Beers Group. Там указывают, что природные бриллианты «по своей сути редки и драгоценны», в то время как лабораторные бриллианты (lab-grown diamonds, LGD) «производятся массовыми партиями и, следовательно, не являются ни редкими, ни уникальными, и поэтому они не обладают непреходящей ценностью природных бриллиантов».
Для иллюстрации в De Beers Group отмечают, что цены на LGD снизились на две трети в течение года и, вероятно, продолжат падать по мере совершенствования технологии.
Разница между свойствами двух продуктов делает их подходящими для разных типов ювелирных изделий. Природные бриллианты подходят для изделий, которыми отмечают значительные моменты в жизни. Они сохраняют стоимость и служат семейными реликвиями, которые передают из поколения в поколение, в то время как LGD подходят для сегмента недорогих, недрагоценных ювелирных изделий. Лабораторные бриллианты задуманы для доступных широкому кругу потребителей модных ювелирных изделий, которые носят ради удовольствия и которые не имеют эмоциональной ценности.
Буклет De Beers Group призван также развеять миф о меньшей степени воздействия на окружающую среду при производстве лабораторных бриллиантов. «Более двух третей LGD производятся в Китае, Сингапуре или Индии и оставляют после себя значительно больший углеродный след», - говорится в буклете.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished