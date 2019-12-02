Проект Кат 9 на руднике Жваненг создаст тысячи рабочих мест - президент Ботсваны

21 ноября 2019

Ожидается, что проект Кат 9 (Cut 9) на руднике Жваненг (Jwaneng), на котором разрабатываются пути продления срока службы шахты с 2028 по 2035 год, создаст тысячи рабочих мест для местных жителей.Президент Мокветси Масиси заявил в своем выступлении, что на проекте, запущенном в апреле 2019 года, на пике производства будет задействовано 1 153 человека, из которых 98% будут гражданами Ботсваны.«Проект Кат 9 принесет много выгод, в частности создание центра по восстановлению горного оборудования в Ботсване, - сказал он. - Горнодобывающая компания Debswana также планирует вновь открыть учебный центр для шахтеров и старателей».В настоящее время на шахте Жваненг работают 4 756 человек, из которых 4 671 человек являются гражданами страны.Масиси также сказал, что Debswana проводила технико-экономическое исследование шахты Летлхакане (Letlhakane), чтобы оценить варианты перехода рудника на подземную добычу.Он сказал, что Lucara также проводит технико-экономическое обоснование на руднике Карове (Karowe) для начала разработки подземного рудника в 2023 году, чтобы увеличить срок службы шахты до 2041 года.