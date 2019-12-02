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05 ноября 2019

Ангола получила $ 1,7 млн ​​от полупромышленной добычи алмазов

21 ноября 2019
Новости

angola_flag.pngАнгольская государственная компания Sodiam заработала 1,7 миллиона долларов на продаже алмазов, добытых полупромышленным способом в период с февраля по октябрь этого года, сообщают местные СМИ.
Агентство Angop привело слова управляющей геологической службой Endiama Аны Фейжоа (Ana Feijó), которая заявила, что за рассматриваемый период алмазы добывали только 10 кооперативов.
Среди них - Campo Sunjige, Queen Nzinga Mbandi и Chitengue Chalanja.
По ее словам, из 266 кооперативов в стране 234 были неактивны.
Ангола изъяла 32 тысячи каратов алмазов с сентября 2018 года у нелегальных шахтеров в рамках проведения операции «Прозрачность».
С начала операции было также предоставлено 268 концессий на добычу полезных ископаемых.
Фейжоа добавила, что в результате реорганизации полупромышленной деятельности по разведке алмазов в стране было создано 3 097 рабочих мест.
Ангола произвела около 9 миллионов каратов алмазов и планирует увеличить добычу до 14 миллионов каратов к 2022 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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