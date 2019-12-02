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АО «АГД ДАЙМОНДС» посетила делегация Ростехнадзора
Первый заместитель генерального директора «АГД ДАЙМОНДС» Геннадий Пивень и заместитель генерального директора – главный инженер компании Анатолий Стахеев рассказали членам делегации Ростехнадзора о деятельности алмазодобывающего предприятия, уделив особое внимание высоким стандартам промышленной безопасности, которые приняты в Обществе.
С приветственным словом к работникам Общества выступил Эдуард Пивоваров, назвав предприятие флагманом промышленной безопасности региона и пожелав дальнейшей безаварийной работы.
Фото: АГД ДАЙМОНДС
Делегация Ростехнадзора ознакомилась с богатой коллекцией минералов, хранящейся в офисе «АГД ДАЙМОНДС». Далее Константин Давыдов и Эдуард Пивоваров отправились в ознакомительную поездку на ГОК им. В. Гриба, чтобы осмотреть алмазоносный карьер и обогатительную фабрику для ознакомления «на месте» с уровнем промышленной безопасности и охраны труда.
На ГОКе им. В. Гриба делегации Ростехнадзора была в полном объеме продемонстрирована технологическая цепочка работы комбината. Помимо карьера и обогатительной фабрики, представители надзорных органов посетили управление, детально ознакомились с работой главной диспетчерской ГОКа и с условиями жизни сотрудников АГД в вахтовом поселке.
Подводя итоги визита, руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Константин Давыдов дал высокую оценку уровню промышленной безопасности и охраны труда АО «АГД ДАЙМОНДС»: «Видно, что работа управления ПБ и ОТ предприятия носит системный характер, ведется грамотно, с учетом всех рисков, возможных на столь крупном производственном объекте». Помимо этого, глава Северо-Западного управления Ростехнадзора отметил открытость компании в предоставлении информации и высокий уровень технологий и организации работ на ГОКе им. В. Гриба.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург