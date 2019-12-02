Тендер розовых бриллиантов, добытых на руднике Аргайл, принес выдающиеся результаты

Фото: Rio Tinto

Тендер на коллекцию розовых бриллиантов Argyle Pink Diamonds 2019, состоящую из 64 редких розовых и красных камней, произведенных на знаменитой шахте Аргайл (Argyle), показал высокие результаты, отражающие высокий спрос на редкие алмазы, говорится в пресс-релизе, распространенном Rio Tinto. Коллекция 2019 года, которая была представлена на 35-ом тендере с момента начала разработки рудника, продемонстрировала рост числа заявок на двузначный показатель. В тендере приняли участие компании из девяти стран.Лот 1, Argyle Enigma ™, самый ценный бриллиант в коллекции, ушел австралийской компании Blue Star & Kiven Diamonds. Blue Star & Kiven Diamonds также приобрела лот 4, Argyle Verity ™.Рон Кивен (Ron Kiven), директор подразделения Blue Star & Kiven Diamonds группы Aurostar, сказал: «Ни один другой бриллиант на земле не сравнится с редкостью и происхождением розовых бриллиантов, добытых на руднике Аргайл. Приобрести два из последних розовых бриллиантов, добытых на шахте Аргайл, в том числе один из немногих существующих красных бриллиантов, является высшей привилегией».Почти все мировые поставки редких розовых, красных и фиолетовых камней поступают из алмазного рудника Аргайл компании Rio Tinto. Рудник перейдет на обслуживание в конце 2020 года.За последние 19 лет стоимость розовых бриллиантов, добытых на руднике Аргайл, проданных на тендере, выросла более чем на 500 % , опережая все основные фондовые рынки.Вице-президент по продажам и маркетингу Rio Tinto Copper & Diamonds Алан Чиргвин (Alan Chirgwin) сказал: «Мы зарегистрировали высокий спрос на розовые бриллианты во время прошедшего тендера. Некоторые результаты превысили оценочную стоимость лотов, что подчеркивает стабильное повышение стоимости этих драгоценных камней».Коллекция Argyle Pink Diamonds 2019 впервые сопровождалась эксклюзивной коллекцией более мелких розовых и красных бриллиантов, добытых на руднике Аргайл. Известная как коллекция Argyle Pink Everlastings ™, состоящая из 64 тщательно отобранных бриллиантов общим весом 211 каратов, она была полностью продана гонконгскому специалисту по цветным бриллиантам Kunming Diamonds.Выступая от имени Kunming Diamonds и его отца Аджая Махешвари (Джахотия) (Ajay Maheshwari (Jakhotia)), Харш Махешвари (Harsh Maheshwari), директор Kunming Diamonds, сказал: «Это мечта, редкая возможность приобрести раз в жизни коллекцию розовых и красных бриллиантов, добытых на Аргайл. Со скорым закрытием рудника Аргайл эта коллекция заслуживает того, чтобы ее можно было продемонстрировать всему миру, и мы с нетерпением ждем возможности объявить о наших планах на счет этой коллекции позднее».Вице-президент по продажам и маркетингу Rio Tinto Copper & Diamonds Алан Чиргвин добавил: «Мы рады продать Kunming коллекцию Argyle Pink Everlastings ™, которая является важным наследием шахты Аргайл».