Продажи ювелирных изделий в Китае упали на 4,5% в октябре по сравнению с прошлым годом

20 ноября 2019

Данные Национального бюро статистики Китая показали, что розничные продажи ювелирных изделий, золота и серебра в октябре снизились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по октябрь продажи выросли на 0,1%. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), спрос на ювелирные изделия в третьем квартале значительно снизился из-за высоких цен на золото и неопределенности на рынке.

Согласно последнему отчету "Тенденции спроса на золото" (Gold Demand Trends) за третий квартал 2019 года, спрос на золотые ювелирные изделия упал на 16%, до 460,9 тонны, поскольку среднеквартальная цена на золото достигла $1 472,47, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Спрос на золотые украшения в Китае снизился на 12%, до 156,3 тонны. Такой результат показывает, что результаты продаж снижаются четвертый квартал подряд по сравнению с показателями прошлого года. Этот показатель продаж также на 10% ниже пятилетнего квартального среднего показателя в 173,5 тонны.

Продажи модных ювелирных изделий из 24-каратного золота упали на двузначные показатели, однако розничные продавцы зафиксировали рост продаж украшений из 3D золота и других инновационных продуктов с легким и модным дизайном, поскольку они привлекают молодых потребителей.

Совет также подчеркнул, что проведение золотой недели теряет свою актуальность, если рассматривать ее как многолетнюю традицию покупок ювелирных изделий из золота, так как потребители, особенно молодое поколение, предпочитают тратить свои деньги на подарки, связанные с впечатлениями. Согласно последним правительственным данным, продажи ювелирных изделий в Китае в октябре продолжали снижаться, что свидетельствует о снижении спроса в течение четырех месяцев подряд.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished