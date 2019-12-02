ЕC принял таможенный код для дифференциации природных и синтетических алмазов

20 ноября 2019

Европейская комиссия приняла новый таможенный код для дифференциации природных и синтетических алмазов и бриллиантов, пишет Diamondloupe.Данный код, ставший частью сводной европейской товарной номенклатуры (глава 71), вступит в силу с 1 января 2020 года. Он будет действовать до 1 января 2022 года, когда таможенный код HS6, который был недавно принят Всемирной таможенной организацией (ВТО), начнет применяться на европейском уровне.Европейская федерация ювелирных изделий (European Federation of Jewellery, EFJ) и ее члены активно выступали в поддержку принятия нового таможенного кода, который будет способствовать мониторингу потоков синтетических алмазов и бриллиантов в Европе, что повысит эффективность соблюдения Сертификационной схемы в рамках Кимберлийского процесса.EFJ приветствовала признание Еврокомиссией разницы между природными и синтетическими алмазами и бриллиантами в результате принятия нового таможенного кода.EFJ считает также необходимым юридически обязать розничных торговцев должным образом информировать потребителей о происхождении продукции, которую они продают.Поэтому EFJ продолжит выступать за разработку законодательства ЕС, вводящего различие между природными и лабораторными алмазами и бриллиантами на уровне розничной торговли с тем, чтобы обеспечить защиту прав потребителей посредством полного раскрытия информации о продукции, сообщает Diamond loupe.