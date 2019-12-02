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05 ноября 2019

ЕC принял таможенный код для дифференциации природных и синтетических алмазов

20 ноября 2019
Новости

Европейская комиссия приняла новый таможенный код для дифференциации природных и синтетических алмазов и бриллиантов, пишет Diamondloupe. 
Данный код, ставший частью сводной европейской товарной номенклатуры (глава 71), вступит в силу с 1 января 2020 года. Он будет действовать до 1 января 2022 года, когда таможенный код HS6, который был недавно принят Всемирной таможенной организацией (ВТО), начнет применяться на европейском уровне.
Европейская федерация ювелирных изделий (European Federation of Jewellery, EFJ)  и ее члены активно выступали в поддержку принятия нового таможенного кода, который будет способствовать мониторингу потоков синтетических алмазов и бриллиантов в Европе, что повысит эффективность соблюдения Сертификационной схемы в рамках Кимберлийского процесса. 
EFJ приветствовала признание Еврокомиссией разницы между природными и синтетическими алмазами и бриллиантами в результате принятия нового таможенного кода. 
EFJ считает также необходимым юридически обязать розничных торговцев должным образом информировать потребителей о происхождении продукции, которую они продают. 
Поэтому EFJ продолжит выступать за разработку законодательства ЕС, вводящего различие между природными и лабораторными алмазами и бриллиантами на уровне  розничной торговли с тем, чтобы обеспечить защиту прав потребителей посредством полного раскрытия информации о продукции, сообщает Diamond loupe.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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