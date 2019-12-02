Беспорядки в Гонконге сказались на экспорте швейцарских часов

20 ноября 2019

На фоне продолжающихся антиправительственных протестов в Гонконге экспорт швейцарских часов на этот крупнейший рынок часов дорогой категории оказался в октябре под ударом, сообщает jewellerynet.com.

Данные, опубликованные Федерацией швейцарской часовой промышленности (Federation of Swiss Watch Industry FH), показывают, что поставки в Гонконг - традиционно крупный экспортный рынок для швейцарских часовщиков - в октябре упали на 30%, что сдерживает общий рост экспорта. Все остальные крупные рынки показали хорошие результаты: Китай продемонстрировал рост на 17,6% и опередил Гонконг, став вторым по величине экспортным рынком швейцарских часов после США.

«Экспорт швейцарских часов в прошлом месяце превысил отметку в 2 миллиарда швейцарских франков (около 2,02 миллиарда долларов США) благодаря росту на 1,5% по сравнению с октябрем 2018 года. Общий рост экспорта был сдержан очень заметным снижением поставок в Гонконг, в то время как в остальном мире в целом наблюдался рост на 6,5%».

По официальным данным, ослабление экспорта в Гонконг соответствовало реальной ситуации на местном рынке и оказало значительное влияние на глобальный рост экспорта, сократив его на пять пунктов. Поставки в США выросли на 9,5%, далее следуют Китай и Япония (рост на 11,3 процента). В Европе экспорт вырос на 8,3% за счет увеличения экспорта в Великобританию и Францию на 12,9% и 24,2% соответственно.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished