Аукцион в Антверпене продемонстрировал оживление алмазного рынка

20 ноября 2019

Фото АГД ДАЙМОНДС

18 ноября АО «АГД ДАЙМОНДС» провело аукцион по продаже алмазов на электронной торговой площадке дочерней трейдинговой компании Grib Diamonds NV в Антверпене. Предприятие констатирует увеличение спроса на продукцию и оживление алмазного рынка.Общая сумма продаж на аукционе составила более 25 млн долларов. Как отмечают в АО «АГД ДАЙМОНДС», цены на природные алмазы прекратили снижение и появились первые признаки стабилизации рынка. Полное восстановление спроса и цен на сырье ожидается во второй половине 2020 года.Инновационные и экологически безопасные технологии добычи и процессинга при обогащении алмазного сырья позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» добывать без повреждений высококачественные кристаллы. Компания заинтересована в том, чтобы покупатели продукции были уверены в подлинном происхождении алмазов, которые добыты с применением методов, наносящих минимальное воздействие на природную среду.