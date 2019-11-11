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14 октября 2019

Экспорт бриллиантов из Индии в октябре сократился на 15,39%

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india_flag.pngВ октябре экспорт индийских бриллиантов сократился на 15,39% в годовом исчислении, составив 1,95 млрд долларов по сравнению с 2,30 млрд долларов в октябре 2018 года, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Councilб GJEPC) Индии. 
Импорт алмазного сырья в октябре снизился на 19,61%, до 795,92 млн долларов, против 990,09 млн долларов, которые страна получила от импорта в предыдущем октябре. В натуральном выражении импорт алмазного сырья почти не показал роста, увеличившись на 2,48%, до 9,90 млн каратов, в октябре 2019 года с 9,66 млн каратов в октябре 2018 года. 
Импорт бриллиантов вырос до отметки в 165,13 млн долларов в октябре 2019 года с 92,11 млн долларов в октябре 2018 года.
Экспорт алмазов в октябре 2019 года составил 98,48 млн долларов против 133,02 млн долларов годом ранее. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов в октябре 2019 года составил 53,75 млн долларов против 26,72 млн долларов годом ранее.
Импорт выращенных в лаборатории алмазов, составил 9 млн долларов в октябре текущего года по сравнению с 10,37 млн ​​долларов прошлого года.
Импорт выращенных в лаборатории бриллиантов, вырос в октябре 2019 года до 22,84 млн долларов против 5,67 млн ​​долларов в октябре 2018 года.
Экспорт бриллиантов в апреле-октябре 2019 года сократился на 18,31%, до 12,24 млрд долларов, против 14,99 млрд долларов, которые Индия получила от экспорта за аналогичный период прошлого года.
Импорт бриллиантов сократился на 7,77%, до 793,83 млн долларов, по сравнению с 860,70 млн долларов за аналогичный период 2018 года.
В течение апреля-октября 2019 года импорт алмазов снизился на 22,15%, до 7,32 млрд долларов, с 9,41 млрд долларов за аналогичный период годом ранее. В натуральном выражении импорт сократился на 9,90%, с 94,31 млн каратов алмазов в апреле-октябре 2018 года до 84,98 млн каратов камней за тот же период в текущем финансовом году.
Экспорт алмазного сырья в апреле-октябре 2019 года составил 713,46 млн долларов против 736,16 млн долларов годом ранее.
Экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил в апреле-октябре 2019 года 6,77 млн ​​долларов против 5,87 млн ​​долларов за аналогичный период годом ранее. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил 254,08 млн долларов в период с апреля по октябрь 2019 года против 123,68 млн долларов годом ранее. 
Импорт выращенных в лаборатории алмазов составил 83,45 млн долларов за первые семь месяцев финансового года по сравнению с показателями импорта в 75,41 млн долларов год назад.
Импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос в апреле-октябре 2019 года до 144,03 млн долларов против 42,29 млн долларов годом ранее.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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