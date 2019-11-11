АЛРОСА реализовала алмазы специальной категории в Нью-Йорке на $11 млн

АЛРОСА провела тендер по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который проходил в Нью-Йорке, просмотры проводились в торговом представительстве компании ALROSA USA Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, полученном Rough&Polished в пятницу.
Компания получила $11 млн от реализации 93 алмазов общим весом 1560 каратов. Это лучший результат последних месяцев.
В аукционе приняли участие 95 компаний из США, Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ, России и Гонконга.
«Последний в этом году аукцион в США завершился с хорошим результатом. В представленном ассортименте было много камней с высокими качественно-цветовыми характеристиками, а также несколько алмазов фантазийных цветов. Аукцион вызвал интерес у покупателей и традиционно собрал участников из разных стран, в том числе более 20 компаний из США», - прокомментировал итоги аукциона заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
В 2019 году АЛРОСА провела четыре аукциона в США. Учитывая результаты прошедших торгов, суммарная выручка компании на аукционах в стране в этом году превысила $38 млн.
Недавно сообщалось, что на проведенном компанией АЛРОСА международном аукционе в Дубае было продано 112 крупных алмазов общим весом 1740 каратов. Покупатели выложили за них более $7 млн. Тогда в аукционе приняли участие 84 компании из крупнейших мировых центров алмазной торговли – ОАЭ, Индии, Бельгии, России, Израиля и Гонконга.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург