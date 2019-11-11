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14 октября 2019

Выручка Diamcor во втором квартале снизилась из-за уменьшения объемов переработки алмазов

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news_10082018_diamcor.jpgКомпания Diamcor Mining получила прибыль в размере $560 059 от продажи продукции, произведенной на руднике Крон-Эндора (Krone-Endora), который расположен на территории проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, за период, закончившийся 30 сентября 2019 года. За тот же период предыдущего финансового года компания выручила $726 846.
В Diamcor заявили, что снижение продаж в текущем квартале было результатом ограниченных объемов переработки из-за проблем с контрактным оборудованием, возникших в начале квартала, а также из-за сроков проведения тендеров на алмазное сырье в течение периода.
«В конце квартала была проведена обширная работа по дальнейшему совершенствованию производственных мощностей проекта, внедрению новой оперативной группы и замене существующего поставщика подрядного оборудования для ввода в эксплуатацию более крупного оборудования с целью повышения надежности и объемов обработки», - сказали в компании.
В течение рассматриваемого периода средняя цена реализации алмазов Diamcor  составила $146 за карат по сравнению со средней ценой в $278 за карат камней, зафиксированной за тот же период в 2018 году.
Средняя цена в долларах за карат в течение текущего периода соответствовала ожиданиям компании. На снижение цен повлияла нестабильность в отношении различных категорий алмазов.
Согласно заявлению Diamcor, увеличение средней цены в долларах за карат благодаря увеличению количества добытых алмазов более высокого качества и улучшению цен на рынке алмазного сырья в будущем остается актуальным, поскольку проект продолжает демонстрировать свой потенциал.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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