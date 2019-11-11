Выручка Diamcor во втором квартале снизилась из-за уменьшения объемов переработки алмазов

Сегодня

Компания Diamcor Mining получила прибыль в размере $560 059 от продажи продукции, произведенной на руднике Крон-Эндора (Krone-Endora), который расположен на территории проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, за период, закончившийся 30 сентября 2019 года. За тот же период предыдущего финансового года компания выручила $726 846.В Diamcor заявили, что снижение продаж в текущем квартале было результатом ограниченных объемов переработки из-за проблем с контрактным оборудованием, возникших в начале квартала, а также из-за сроков проведения тендеров на алмазное сырье в течение периода.«В конце квартала была проведена обширная работа по дальнейшему совершенствованию производственных мощностей проекта, внедрению новой оперативной группы и замене существующего поставщика подрядного оборудования для ввода в эксплуатацию более крупного оборудования с целью повышения надежности и объемов обработки», - сказали в компании.В течение рассматриваемого периода средняя цена реализации алмазов Diamcor составила $146 за карат по сравнению со средней ценой в $278 за карат камней, зафиксированной за тот же период в 2018 году.Средняя цена в долларах за карат в течение текущего периода соответствовала ожиданиям компании. На снижение цен повлияла нестабильность в отношении различных категорий алмазов.Согласно заявлению Diamcor, увеличение средней цены в долларах за карат благодаря увеличению количества добытых алмазов более высокого качества и улучшению цен на рынке алмазного сырья в будущем остается актуальным, поскольку проект продолжает демонстрировать свой потенциал.