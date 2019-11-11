Зимбабве снижает роялти на алмазы до 10%

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Зимбабве намерена снизить роялти на алмазы с текущих 15% до 10% валового дохода с 1 января 2020 года.Министр финансов страны Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) заявил в четверг в своем выступлении в парламенте по поводу государственного бюджета на 2020 год, что алмазодобывающие компании в настоящее время эксплуатируют конгломераты, поэтому стоимость добычи значительно возросла.«Чтобы стимулировать инвестиции в разведку и добычу, я предлагаю снизить роялти на алмазы с 15% до 10% от валового дохода начиная с 1 января 2020 года», - сказал он.Алмазодобытчики лоббировали правительство, чтобы снизить роялти, утверждая, что выплаты были слишком высокими по сравнению с соседними странами в сочетании с высокой стоимостью добычи на конгломератах по сравнению с аллювиальными месторождениями, как это было в случае, когда аллювиальные месторождения алмазов в Маранге были открыты в 2006 году.Ожидается, что алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые, как ожидается, внесет горнодобывающая промышленность в ВВП страны к 2023 году.Кроме того, к 2023 году Зимбабве планирует увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 млн каратов, по сравнению с 3,2 млн каратов в прошлом году.