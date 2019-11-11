WFDB и DPA объединились для создания нового мощного маркетингового канала

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Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation ofDiamond Bourses, WFDB) запустила новый мощный маркетинговый канал для распространения отраслевых новостей в целях продвижения бриллиантов в сотрудничестве с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA).По словам президента WFDB Эрни Блома (Ernie Blom), новая инициатива поможет распространять позитивные новости об алмазах и станет единым ответом в содействии противостоянию негативной рекламе со стороны производителей лабораторных алмазов и предотвращению путаницы среди потребителей.«Мы создали группу WFDB Whatsapp с участием директоров всех 29 аффилированных бирж. Если каждый директор биржи будет транслировать контент всем своим многочисленным контактам, мы достигнем начальной цели – охватить 25 тыс человек, которые активно участвуют в алмазной торговле, что является отличным началом. Далее мы ожидаем, что эта цифра будет расти органично и чрезвычайно быстро», - пояснил Блом.Он сообщил, что весь контент, созданный DPA для цифрового использования, будет первоначально размещаться в Whatsapp, но его можно будет переместить в другую программу мгновенного обмена текстовыми сообщениями, если ее сочтут более эффективной и обеспечивающей более широкое распространение.«Появление на мировых рынках, особенно в США, выращенных в лабораторных условиях алмазов (Laboratory-grown diamonds, LGDs) создало необходимость четкого разграничения природных алмазов и LGDs в сознании потребителей посредством целенаправленных коммуникаций и образования. Кроме того, многие маркетологи LGDs обманчиво сообщали о своем продукте и природных алмазах, что требует коллективного ответа отрасли, поскольку потребитель становится все более запутанным. Дискуссия по LGDs должна в нашем случае стать «объединителем». Все субъекты торговли - от малых до средних и крупных корпораций, включая шахтеров, должны быть едины», - написал Блом в своем блоге президента WFDB.