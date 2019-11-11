Эксклюзив

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

WFDB и DPA объединились для создания нового мощного маркетингового канала

Сегодня
Новости

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation ofDiamond Bourses, WFDB) запустила новый мощный маркетинговый канал для распространения отраслевых новостей в целях продвижения бриллиантов в сотрудничестве с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA). 
По словам президента WFDB Эрни Блома (Ernie Blom), новая инициатива поможет распространять позитивные новости об алмазах и станет единым ответом в содействии противостоянию негативной рекламе со стороны производителей лабораторных алмазов и предотвращению путаницы среди потребителей. 
«Мы создали группу WFDB Whatsapp с участием директоров всех 29 аффилированных бирж. Если каждый директор биржи будет транслировать контент всем своим многочисленным контактам, мы достигнем начальной цели – охватить 25 тыс человек, которые активно участвуют в алмазной торговле, что является отличным началом. Далее мы ожидаем, что эта цифра будет расти органично и чрезвычайно быстро», - пояснил Блом. 
Он сообщил, что весь контент, созданный DPA для цифрового использования, будет первоначально размещаться в Whatsapp, но его можно будет переместить в другую программу мгновенного обмена текстовыми сообщениями, если ее сочтут более эффективной и обеспечивающей более широкое распространение. 
«Появление на мировых рынках, особенно в США, выращенных в лабораторных условиях алмазов (Laboratory-grown diamonds, LGDs) создало необходимость четкого разграничения природных алмазов и LGDs в сознании потребителей посредством целенаправленных коммуникаций и образования. Кроме того, многие маркетологи LGDs обманчиво сообщали о своем продукте и природных алмазах, что требует коллективного ответа отрасли, поскольку потребитель становится все более запутанным. Дискуссия по LGDs должна в нашем случае стать «объединителем». Все субъекты торговли - от малых до средних и крупных корпораций, включая шахтеров, должны быть едины», - написал Блом в своем блоге президента WFDB. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished