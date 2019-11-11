На Christie's продали за 11,6 млн франков кольцо с бриллиантом весом 7,03 карата

Кольцо с бриллиантом темно-синего цвета весом 7,03 карата от Moussaieff продано на аукционе Christie's в Женеве за 11,625 млн швейцарских франков.
Первоначальная оценка ювелирного изделия составляла 10-14 млн швейцарских франков.
На торги под названием «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels) аукционный дом Christies, наряду с историческими и винтажными украшениями, выставил самые изысканные и наиболее востребованные ювелирные изделия с драгоценными камнями.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished