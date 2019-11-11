Россия призывает отменить ограничение на торговлю алмазами из ЦАР

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Россия призывает снять ограничение на экспорт алмазов из Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Запрет на экспорт алмазов из ЦАР в 2013 году был частично снят в 2016 году, когда контролируемые правительством зоны на западе были объявлены соответствующими стандартам мировой добычи алмазов.

Доход от алмазов использовался для финансирования операций вооруженных групп.

Информационное агентство AFP привело сообщение заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, который заявил, что ограничение на торговлю алмазами не работает, поэтому экспорт из всех регионов ЦАР должен быть легализован.

«Нынешние ограничения несправедливы по отношению к бедным людям, которые могут зарабатывать деньги только добычей алмазов», - привело AFP заявление Моисеева.

По его словам, алмазы из запрещенных «красных зон» все еще попадают на рынок, подрывая эмбарго.

Россия, которая должна стать председателем Кимберлийского процесса в следующем году, направила военных инструкторов в страну и в настоящее время работает над получением лицензий на добычу полезных ископаемых.

ЦАР произвела 13 571 карат алмазов в 2018 году по сравнению с 365 тыс. каратов в 2012 году, до начала гражданской войны в стране.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished