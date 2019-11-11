Зимбабве примет жесткие меры в отношении владельцев лицензий на добычу полезных ископаемых, которые не разрабатывают свои активы

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Власти Зимбабве намерены серьезно бороться с обладателями лицензий на добычу полезных ископаемых, которые используют их в спекулятивных целях, сообщил министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando).

«Государство должно запретить ведение добычи полезных ископаемых в спекулятивных целях, - привело агентство Reuters заявление министра во время совещания горнодобывающей промышленности в Хараре. - Мы будем более активно бороться с этим».

Читандо сказал, что власти Хараре не стремились внедрить политику «бери или потеряй», но это уйдет в прошлое, поскольку власти страны намерены создать горнодобывающую промышленность с оборотом в $12 млрд.

Он сказал, что некоторые инвесторы не смогли разработать золотые и платиновые рудники, на которые у них были лицензии с 1960-х годов.

По словам Читандо, министерство горнорудной промышленности попросило некоторые компании объяснить, почему они должны продолжать являться владельцами лицензий на разведку этих активов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished