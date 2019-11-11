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GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

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05 ноября 2019

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

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Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

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Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Зимбабве примет жесткие меры в отношении владельцев лицензий на добычу полезных ископаемых, которые не разрабатывают свои активы

Сегодня
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Власти Зимбабве намерены серьезно бороться с обладателями лицензий на добычу полезных ископаемых, которые используют их в спекулятивных целях, сообщил министр горнорудной промышленности страны Уинстон Читандо (Winston Chitando).
«Государство должно запретить ведение добычи полезных ископаемых в спекулятивных целях, - привело агентство Reuters заявление министра во время совещания горнодобывающей промышленности в Хараре. - Мы будем более активно бороться с этим».
Читандо сказал, что власти Хараре не стремились внедрить политику «бери или потеряй», но это уйдет в прошлое, поскольку власти страны намерены создать горнодобывающую промышленность с оборотом в $12 млрд.
Он сказал, что некоторые инвесторы не смогли разработать золотые и платиновые рудники, на которые у них были лицензии с 1960-х годов.
По словам Читандо, министерство горнорудной промышленности попросило некоторые компании объяснить, почему они должны продолжать являться владельцами лицензий на разведку этих активов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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