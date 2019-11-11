WGC: рынок розничной торговли золотом находится в хорошем состоянии

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Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) опубликовал свой новый отчет об исследованиях потребителей, в котором опросили 18 тыс. респондентов в Китае, Индии, Северной Америке, Германии и России. Основные моменты дают представление об отношении к золоту и его восприятии, о том, как и почему люди покупают золото, а также о причинах, по которым они его не покупают.Результаты показали, что 56% потребителей купили золотые украшения по сравнению с 34 % людей, которые приобрели платиновые украшения. Кроме того, более трети или 38% розничных инвесторов и ценителей украшений никогда не покупали золото, но открыты для этой идеи. Это показывает огромный потенциал роста рынка золота, если будут найдены новые источники спроса.Генеральный директор WGC Дэвид Тейт (David Tait) сообщил: «Рынок розничной торговли золотом находится в хорошем состоянии, поскольку основная масса потребителей выбирает золото, но что меня действительно волнует, так это нетронутая часть рынка: те люди, которые никогда не покупали золото, но рассматривают покупки в будущем».Опрос также раскрывает некоторые барьеры для покупки, в частности отсутствие доверия потребителей.«Это может быть недоверие к подлинности слитков и монет, чистоте продукта или надежности некоторых розничных продавцов», - сказал он.Кроме того, две трети или 66 процентов потенциальных потребителей золота в мире говорят, что им не хватает необходимых знаний для покупки этого драгоценного металла.«Для взаимодействия с этими потенциальными покупателями золота необходимо решить две проблемы: недостаток доверия и нехватка осведомленности. Этот рынок может процветать, если мы сможем укрепить доверие по широкому спектру продаваемых золотых изделий и повысить осведомленность о той положительной роли, которую золото может сыграть в жизни людей», - сказал Тейт.