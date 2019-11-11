IDI представит 21 экспонента на выставке в Гонконге

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Израильский алмазный павильон, организованный Израильским институтом алмазов (Israel Diamond Institute, IDI), представит 21 компанию на Гонконгской международной выставке производителей ювелирных изделий, которая пройдет с 28 ноября по 1 декабря 2019 года.Павильон будет расположен в Зале 1 в Гонконгском выставочном центре.Покупатели смогут воспользоваться базой данных Get Diamonds на английском и китайском языках для поиска интересующих их товаров.Стойка с информацией будет располагаться в павильоне IDI. В лаундже, который всегда является популярным местом сбора гостей, установлен терминал Get Diamonds Show, там также будут подавать легкие закуски в течение дня.Азиатские рынки являются ключевыми для маркетинговой стратегии Израиля, при этом продажи в Азию составляют около 30% от общего объема экспорта бриллиантов из Израиля.Гонконгские торговые выставки являются стратегическим направлением для IDI, который организует национальные павильоны на выставках в марте, июне, сентябре и ноябре.