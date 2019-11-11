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Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

11 ноября 2019

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Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

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Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

IDI представит 21 экспонента на выставке в Гонконге

Сегодня
Новости

Израильский алмазный павильон, организованный Израильским институтом алмазов (Israel Diamond Institute, IDI), представит 21 компанию на Гонконгской международной выставке производителей ювелирных изделий, которая пройдет с 28 ноября по 1 декабря 2019 года.
Павильон будет расположен в Зале 1 в Гонконгском выставочном центре. 
Покупатели смогут воспользоваться базой данных Get Diamonds на английском и китайском языках для поиска интересующих их товаров.
Стойка с информацией будет располагаться в павильоне IDI. В лаундже, который всегда является популярным местом сбора гостей, установлен терминал Get Diamonds Show, там также будут подавать легкие закуски в течение дня.
Азиатские рынки являются ключевыми для маркетинговой стратегии Израиля, при этом продажи в Азию составляют около 30% от общего объема экспорта бриллиантов из Израиля. 
Гонконгские торговые выставки являются стратегическим направлением для IDI, который организует национальные павильоны на выставках в марте, июне, сентябре и ноябре.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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