TAGS провела еще один успешный алмазный тендер в ноябре

TAGS провела еще один алмазный тендер, который проходил с 5 по 11 ноября на территории Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) в башне «Алмас» (Almas Tower) в Дубае. В тендере приняло участие более 100 международных компаний. Для продажи были представлены алмазы из Южной Африки и Анголы.На тендере было представлено много отдельных камней и алмазов специальной категории.Большая часть товаров по стоимости была продана более 40 компаниям, представляющим все ведущие алмазные центры. TAGS приобрел сильную и постоянную клиентуру и сумел поставлять товары по ценам, отражающим реалии текущего рынка, и это имело большое значение для развития бренда. TAGS также усердно работает над упорядочением своей системы просмотров, чтобы распределить время, необходимое для просмотра конкретных ассортиментов товаров. С этой целью клиенты заполнили специальную форму, в которой указали о своих предпочтениях. Это позволило TAGS пригласить нужных клиентов на свои тендеры и выделить необходимое для них количество времени, чтобы повысить их эффективность аукциона.Недавно сообщалось, что De Beers снизила цены на некоторые камни на недавнем просмотре в Габороне на 5-7%. В сочетании со значительно сокращенным объемом продаж в последние месяцы это во многом способствовало повышению уровня продаж на рынке по мере приближения к сезону закупок.Следующий тендер TAGS будет проходить с 6 по 12 декабря 2019 года. Несколько компаний запросили даты тендера на 2020 год, так как они начинают процесс планирования своих закупок алмазного сырья из своих регулярных источников. TAGS скоро утвердит даты со своими партнерами- производителями алмазов, и они будут опубликованы на веб-сайте TAGS.