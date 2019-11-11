Эксклюзив

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

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TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

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Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

TAGS провела еще один успешный алмазный тендер в ноябре

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TAGS_logo1.pngTAGS провела еще один алмазный тендер, который проходил с 5 по 11 ноября на территории Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) в башне «Алмас» (Almas Tower) в Дубае. В тендере приняло участие более 100 международных компаний. Для продажи были представлены алмазы из Южной Африки и Анголы.
На тендере было представлено много отдельных камней и алмазов специальной категории. 
Большая часть товаров по стоимости была продана более 40 компаниям, представляющим все ведущие алмазные центры. TAGS приобрел сильную и постоянную клиентуру и сумел поставлять товары по ценам, отражающим реалии текущего рынка, и это имело большое значение для развития бренда. TAGS также усердно работает над упорядочением своей системы просмотров, чтобы распределить время,  необходимое для просмотра конкретных ассортиментов товаров. С этой целью клиенты заполнили специальную форму, в которой указали о своих предпочтениях. Это позволило TAGS пригласить нужных клиентов на свои тендеры и выделить необходимое для них количество времени, чтобы повысить их эффективность аукциона. 
Недавно сообщалось, что De Beers снизила цены на некоторые камни на недавнем просмотре в Габороне на 5-7%. В сочетании со значительно сокращенным объемом продаж в последние месяцы это во многом способствовало повышению уровня продаж на рынке по мере приближения к сезону закупок. 
Следующий тендер TAGS будет проходить с 6 по 12 декабря 2019 года. Несколько компаний запросили даты тендера на 2020 год, так как они начинают процесс планирования своих закупок алмазного сырья из своих регулярных источников. TAGS скоро утвердит даты со своими партнерами- производителями алмазов, и они будут опубликованы на веб-сайте TAGS.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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