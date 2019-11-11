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14 октября 2019

Botswana Diamonds добыла первые алмазы в течение двух недель после получения разрешения на разработку рудника Марсфонтейн

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botswana_diamonds_logo.pngBotswana Diamonds добыла первые алмазы в ходе работ по вводу в эксплуатацию завода на руднике Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке.
Председатель компании Джон Тилинг (John Teeling) сказал, что алмазы были добыты в течение двух недель после получения компанией разрешения на добычу.
Никаких дополнительных подробностей не сообщается.
Камни добыты в ходе обработки алмазоносного гравия вокруг знаменитого рудника Марсфонтейн.
«Ввод в эксплуатацию завода значительно продвинулся после установки вибрационного стола, двух вращающихся барабанов и установок для извлечения алмазов путем жировой и рентгеновской сепарации», - заявили в Botswana Diamonds.
В настоящее время на заводе происходит оптимизация технологического процесса обработки материалов, и за этим последует наращивание производства до полной мощности в 400 тонн гравия в день.
В конце октября Botswana Diamonds, владеющая 40% акций Vutomi Mining, получила разрешение на добычу алмазоносного гравия и обработку отвалов вокруг знаменитого рудника Марсфонтейн.
В конце 1990-х годов рудник Марсфонтейн, который представляет собой кимберлитовую трубку, эксплуатировался в течение двух лет, причем вся стоимость разработки проекта окупилась менее чем за четыре дня. 
Содержание руды на шахте составляло 172 карата на сто тонн руды. Как известно, на руднике добывались фантазийные алмазы. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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