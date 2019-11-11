De Beers проявляет в отношении покупателей гибкость - снова

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De Beers опять предложила своим покупателям алмазного сырья гибкий подход в ходе только что завершившегося девятого цикла продаж в этом году, поскольку торговые условия в среднем сегменте алмазопровода еще находятся в процессе восстановления баланса.De Beers, являющаяся подразделением корпорации Anglo American, заявила, что поступления в девятом цикле продаж составили $ 390 млн по сравнению с $ 442 млн годом ранее и $ 297 млн, полученными в ходе восьмого цикла.«С появлением признаков повышения стабильности цен на бриллианты в девятом торговом цикле наблюдалось улучшение настроений покупателей алмазного сырья», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).«Глобальный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на уровне розничной торговли по-прежнему остается в целом стабильным, но, поскольку торговые условия в среднем сегменте алмазопровода все еще находятся в процессе восстановления баланса, мы проявили к сайтхолдерам дополнительную гибкость в ходе данного сайта для оказания поддержки», - добавил он.В последнее время в отрасли наблюдался переизбыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен на необработанные камни.