Эксклюзив
Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон
GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...
11 ноября 2019
TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии
Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...
05 ноября 2019
Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»
В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...
28 октября 2019
Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты
Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...
21 октября 2019
Спрос будет расти, как только начнется сезон
Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...
14 октября 2019
De Beers проявляет в отношении покупателей гибкость - снова
De Beers, являющаяся подразделением корпорации Anglo American, заявила, что поступления в девятом цикле продаж составили $ 390 млн по сравнению с $ 442 млн годом ранее и $ 297 млн, полученными в ходе восьмого цикла.
«С появлением признаков повышения стабильности цен на бриллианты в девятом торговом цикле наблюдалось улучшение настроений покупателей алмазного сырья», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
«Глобальный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на уровне розничной торговли по-прежнему остается в целом стабильным, но, поскольку торговые условия в среднем сегменте алмазопровода все еще находятся в процессе восстановления баланса, мы проявили к сайтхолдерам дополнительную гибкость в ходе данного сайта для оказания поддержки», - добавил он.
В последнее время в отрасли наблюдался переизбыток бриллиантов, что привело к резкому падению цен на необработанные камни.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished