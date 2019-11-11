Richemont объявила неаудированные результаты за 6 месяцев

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Швейцарская группа Richemont, производящая товары класса «люкс», объявила неаудированные консолидированные результаты за шесть месяцев, истекших 30 сентября 2019 года.Продажи группы при фактических обменных курсах валют выросли на 9% до € 7 397 млн и на 6% - при постоянных.При фактических обменных курсах продажи превысили показатели того же периода прошлого года во всех регионах, каналах сбыта и сферах бизнеса.Был зарегистрирован двузначный рост продаж в Японии и Северной и Южной Америке, а также высокий однозначный показатель роста в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По объемам продаж Китай, Корея, Япония, США и Великобритания значительно превзошли другие страны.Оптовые продажи были на 2% выше, чем в предыдущем году, что отражает продолжающуюся оптимизацию внешних точек продаж и корректировку товарно-материальных запасов в соответствии с потребностями конечных клиентов. Онлайн-продажи групп существенно выросли во всех областях бизнеса.Операционная прибыль увеличилась на 3%, до €1 165 млн, что отражает более высокие объемы продаж и валовую прибыль, частично компенсированную контролируемым увеличением затрат.Прибыль за отчетный период достигла € 869 млн евро, что в целом соответствовала показателю предыдущего года.