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14 октября 2019

«Перебои в питании препятствуют добыче алмазов ZCDC»

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Постоянные перебои с электричеством в Зимбабве наносят ущерб деятельности государственной алмазной компании, сообщает Министр по местным делам провинции Маникаленд Эллен Гварадзимба (Ellen Gwaradzimba). 

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Фото: ZCDC


Она обратились к энергетической компании страны ZESA с призывом ввести для Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) особые условия подачи электричества, поскольку деятельность алмазной компании является основным источником доходов для страны.
«Мы узнали, что возможности проведения операций по добыче алмазов ZCDC ограничены из-за продолжающегося отключения электроэнергии и проблем с топливом ... нам необходимо принять смягчающие меры, чтобы обеспечить бесперебойную добычу на алмазных месторождениях в районе Чиадзва, - привело New Zimbabwe.com. заявление министра во время алмазного форума в Мутаре. - Шахта должна быть способна работать [ежедневно и в течение года] без перерыва, потому что мы рассматриваем алмазы как наш основной источник доходов».
Зимбабве сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, что вынуждает ZESA вводить жесткие графики распределения электроэнергии, которые часто приводят к тому, что промышленность и поселения остаются без электричества до 18 часов в день.
В этом году ZCDC намерена произвести в 3 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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