Сообщение из Израиля: Израильская алмазная биржа находится под угрозой обстрела реактивными снарядами

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) в Рамат-Гане посоветовала людям воздержаться от посещений биржи, следуя указаниям Командования тыла Израиля, ЦАХАЛа.
IDE объявила, что из-за угроз в связи с текущей ситуацией доступ в биржу будет ограничен для всеобщей безопастности.
Командование тыла Израиля приказало закрыть все школы и второстепенные предприятия в ряде районов Израиля, включая Рамат-Ган.
Предприятия, включая IDE, теперь могут работать, только если они оснащены специальной защищенной зоной для укрытия в случае ракетной атаки.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished