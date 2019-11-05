Эксклюзив

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

Вчера

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Сообщение из Израиля: Израильская алмазная биржа находится под угрозой обстрела реактивными снарядами

Сегодня
Новости

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) в Рамат-Гане посоветовала людям воздержаться от посещений биржи, следуя указаниям Командования тыла Израиля, ЦАХАЛа. 
IDE объявила, что из-за угроз в связи с текущей ситуацией доступ в биржу будет ограничен для всеобщей безопастности.
Командование тыла Израиля приказало закрыть все школы и второстепенные предприятия в ряде районов Израиля, включая Рамат-Ган. 
Предприятия, включая IDE, теперь могут работать, только если они оснащены специальной защищенной зоной для укрытия в случае ракетной атаки.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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