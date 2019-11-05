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14 октября 2019

Спрос на золото в третьем квартале 2019 года в Индии снизился на 32%

Сегодня
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Продажи золота в Индии в третьем квартале 2019 года снизились на 32%, до 123,9 тонны, по сравнению с третьим кварталом 2018 года, когда общий объем реализованного золота составил 183,2 тонны. Согласно пресс-релизу Всемирного совета по золоту, прибыль от золота в Индии в третьем квартале 2019 года сократилась на 18%, до $4 130, по сравнению с третьим кварталом 2018 года, когда было реализовано золота на $7 528,47.
Продажи ювелирных изделий в Индии за третий квартал 2019 года снизились на 32%, до 101,6 тонны, по сравнению с 148,8 тонны в 2018 году. Выручка от продаж ювелирных изделий составила $5 088,27, что на 17% ниже показателей третьего квартала 2018 года в $6 115,82.
Продажи золота в качестве активов в 3 квартале 2019 года снизился на 35%, до 22,3 тонны, по сравнению с 34,4 тонны в 3 квартале 2018 года. В стоимостном выражении в 3 квартале 2019 года этот показатель составил $1 119,24, снизившись на 21%, с отметки в $9 398 в 3 квартале 2018 года.
Общий объем перепродажи золота в Индии в третьем квартале 2019 года составил 36,5 тонны, что на 59% выше по сравнению с 23 тоннами в третьем квартале 2018 года. 
В 2019 году Индия намерена реализовать 700–750 тонн золота.
Управляющий директор Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) в Индии П. Р. Сомасундарам (Somasundaram PR), отметил: «Продажи золота в Индии снизились на 32%, до 123,9 тонны, в 3 квартале из-за слабых настроений потребителей и высоких цен. Несмотря на активизацию спроса во время праздника Акшая Тритья во втором квартале, муссоны, отсутствие каких-либо крупных фестивалей и неблагоприятные периоды, такие как Питри-Пакша, подавили спрос в 3 квартале. И падение в этом году было значительным. Спрос в этом квартале показал одну из самых низких отметок с 2005 года. Хотя закупки ювелирных изделий, связанные со свадьбой, оказали некоторую поддержку в течение квартала, общий спрос на ювелирные изделия упал на 32%, до 101,6 т, а на слитки и монеты - на 35%. Это было связано с низким уровнем общего доверия потребителей после большого шума по поводу экономического спада и отсутствия понимания характера ценовых движений. Увеличение таможенной пошлины с 10% до 12,5% также не способстовало увеличению спроса. Резкий рост цен на золото и глубокий дисконт на рынке слитков повлияли как на торговлю, так и на прогнозы потребительского спроса в 3 квартале. Цены на золото в течение квартала не потеряли импульс, преодолев уровень 35 тыс. рупий  за 10 г золота в середине июля и продолжили рост до 38 795 рупий за 10 г к концу августа. Этот скачок в 5 тыс. рупий за 10 г за два месяца застал потребителей врасплох, что заставило многих отложить покупку золота, а внутренняя цена на этот драгоценный металл в первую неделю сентября достигла исторического максимума в 39 011 рупий за 10 гр. Последующее смягчение цен в последние несколько недель квартала - из-за снижения мировых цен на золото и укрепления рупии - фактически привело к ожиданиям дальнейшего падения и, следовательно, не способствовало росту спросу. Наша оценка спроса на золото в Индии в течение всего года составляет 700-750 тонн, хотя, скорее всего, в показатель окажется в нижней части диапазона. Однако уровень продаж немного превысит показатели 2016 года, когда на спрос повлияли забастовки ювелиров и демонетизация».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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