Председатель Rosy Blue запустил собственный бизнес выращенных в лаборатории камней

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Дилип Мехта (Dilip Mehta), председатель индийско-бельгийской компании Rosy Blue Alliance, объявил о создании независимого семейного предприятия по продаже выращенных в лаборатории алмазов в Сурате, сообщает Times of India.

Индийская газета привела заявление Дилипа Мехты, который сообщил, что он со своими сыновьями в Сурате запустит независимый бизнес в секторе синтетических камней. Он сказал, что за последние 12 месяцев было проделано много исследований и работ, связанных с новым предприятием. Он также заверил, что бизнес выращенных в лаборатории камней - это отдельное семейное предприятие, и оно никак не связано с Rosy Blue.

Мехта также добавил: «Мы будем производить около 25 тыс. каратов алмазов, выращенных в лаборатории, и будем импортировать алмазное сырье, произведенное в Китае, через Гонконг. Нашим целевым рынком будет Индия, а также США и Дубай. Постепенно мы будем расширять наши производственные мощности. Многие алмазные компании уже занимаются выращиванием алмазов, но официально они еще не объявили об этом. В ближайшие пару лет вы увидите много компаний в этой многообещающей области».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished