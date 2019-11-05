В «алмазной столице» ЮАР вспыхнули беспорядки

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Эти две компании образовали из 836 не имеющих официального статуса старателей горнодобывающий кооператив «Батхо Пеле» и выдали им лицензию на ведение добычи на пустующем алмазоносном участке площадью около 1500 акров.
И вот теперь агентство Reuters привело сообщение компании Ekapa Minerals о том, что не имеющие официального статуса старатели, известные как «зама-зама» (что на языке зулу означает «продолжай пытаться»), которые не были включены в эту схему, теперь атакуют инфраструктуру и даже членов кооператива «Батхо Пеле».
Представитель полиции сообщил, что в период с марта по октябрь этого года было зарегистрировано 22 криминальных инцидента, связанных с незаконной добычей полезных ископаемых на территории Ekapa Minerals и в районе, где ведут добычу старатели, в том числе покушение на убийство и три серьезных нападения.
«Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, связана с другими «зама-зама». Они хотят вступить в этот проект с силой, - сказал член «Батхо Пеле» Виктор Таку (Victor Taku). - Они приходят сюда с оружием, некоторые с огнестрельным оружием, другие с лопатами».
По оценкам Ekapa Minerals, незаконные старатели ежемесячно добывали алмазов на сумму около 6 млн рандов (400 300 долларов).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished