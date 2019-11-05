SACIM SARL проведет первый тендер алмазного сырья в Антверпене

Компания SACIM SARL проведет в ноябре на Антверпенской алмазной тендерной площадке (Antwerp diamond tender facility) свой первый тендер алмазов, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).
На тендер будут выставлены минералы общим весом 350 000 каратов из Демократической Республики Конго (Зоны добычи: районы Тшибве/Бойя ( Tshibwe/BOYA), Миаяби (MIABI), Тшиленге (SHILENGE) и провинция Восточный Касай (Province of Kasaï Oriental).
Торги запланированы на 14-20 ноября.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюроRough&Polished