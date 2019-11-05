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14 октября 2019

Ангола получила $294 млн от продажи алмазов в третьем квартале

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angola_flag.pngАнгола получила $294,85 млн от продажи алмазов в третьем квартале 2019 года. Прибыль компании от реализации алмазов увеличилась на 11,7% или на $30,7 млн ​по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Ангольская национальная алмазодобывающая компания Sodiam сообщила, что за рассматриваемый период было продано 2,94 млн каратов алмазов, что на 46% или 722 800 каратов больше по сравнению с третьим кварталом 2018 года, сообщает Macauhub.
В компании заявили, что большая часть алмазов из Анголы была экспортирована в Объединенные Арабские Эмираты.
В 2018 году алмазная торговая компания продала более 8 млн каратов алмазов, добытых на 12 шахтах, за $1,2 млрд, или по средней цене в $145,5 за карат.
В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов.
Ангола намерена произвести 14 миллионов каратов алмазов к 2022 году, когда на руднике Луаше (Luaxe) в провинции Южная Лунда начнется производство.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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