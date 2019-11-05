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14 октября 2019

KGK открывает новый завод по огранке алмазов в Анголе

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KGK_Group_logo.pngКомпания KGK, базирующаяся в Гонконге, открыла в Анголе новую компанию по огранке алмазов, которая способна обрабатывать 100 тыс. каратов алмазов в год, сообщают местные СМИ.
KGK принадлежит 65% акций новой компании, UST - 30% акций, в то время как ангольская алмазодобывающая компания Sodiam контролирует оставшиеся 5% акций.
В сообщении говорится, что партнеры инвестировали в проект $5 млн из $25 млн, которые планировалось вложить на первом этапе.
Министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) заявил, что 20% добываемых в стране алмазов должны обрабатываться в стране, но в настоящее время обрабатывается только 2% от всех добытых камней.
В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов алмазов.
Вместе с KGK Angola число заводов по огранке алмазов в южноафриканской стране возросло до четырех.
Другие три - Angola Polishing Diamonds (APD), Angola Stone Polished Diamond (ASPD) и Pedra Rubra - Fábrica de Joias e Lapidação de Diamantes.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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