KGK открывает новый завод по огранке алмазов в Анголе

Компания KGK, базирующаяся в Гонконге, открыла в Анголе новую компанию по огранке алмазов, которая способна обрабатывать 100 тыс. каратов алмазов в год, сообщают местные СМИ.KGK принадлежит 65% акций новой компании, UST - 30% акций, в то время как ангольская алмазодобывающая компания Sodiam контролирует оставшиеся 5% акций.В сообщении говорится, что партнеры инвестировали в проект $5 млн из $25 млн, которые планировалось вложить на первом этапе.Министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) заявил, что 20% добываемых в стране алмазов должны обрабатываться в стране, но в настоящее время обрабатывается только 2% от всех добытых камней.В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов алмазов.Вместе с KGK Angola число заводов по огранке алмазов в южноафриканской стране возросло до четырех.Другие три - Angola Polishing Diamonds (APD), Angola Stone Polished Diamond (ASPD) и Pedra Rubra - Fábrica de Joias e Lapidação de Diamantes.