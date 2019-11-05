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14 октября 2019

АЛРОСА использует технологии Sarine для продажи алмазов на цифровых тендерах

Сегодня
Новости

Sarine Technologies Ltd объявила о сотрудничестве с АЛРОСА, в рамках которого созданные израильской компанией технологии Sarine будут использоваться для предоставления более полной информации об алмазном сырье АЛРОСА во время цифровых тендеров, говорится в пресс-релизе, распространенном Sarine. Для сканирования алмазов компания будет использовать технологию Galaxy, предназначенную для позиционирования внутренних включений, и DiaExpert для разметки камней, что поможет покупателям тщательно оценивать сырье и принимать информированные решения о его покупке, основываясь на развернутых данных о предложенном ассортименте алмазов. 

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Фото: Sarine


Традиционный подход к продажам подразумевает, что клиенты едут в специальный офис АЛРОСА, где ассортимент товаров изучается ограниченным числом экспертов. В то время как цифровые тендеры позволяют экспертам по закупкам использовать опыт своей команды по комплексному планированию закупок и сотрудничать с ограночным заводом для приобретения лучшего сырья.
Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА, сказал: «Цифровые тендеры по продаже необработанных алмазов повышают удовлетворенность наших клиентов, позволяя им снизить связанные с процессом отбора сырья риски. Это обеспечивает долгосрочную устойчивость их бизнеса и позволяет оптимизировать производственные процессы. АЛРОСА, со своей стороны, выигрывает за счет возможности показать товар большому количеству клиентов за короткое время. Это очень хороший пример того, как цифровые технологии позволяют обеим сторонам получить дополнительную выгоду».
Хотя это все еще пилотный проект, текущие результаты продаж показывают, что клиенты АЛРОСА заинтересованы в таком формате тендеров.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, сказал: «Мы рады предоставить эту услугу АЛРОСА и твердо верим, что она принесет значительную пользу АЛРОСА и ее клиентам, которые, в основном, также являются клиентами Sarine. Алмазная индустрия развивается, и покупатели алмазов ищут все больше информации для обеспечения наиболее эффективных решений для тендеров. Рыночные условия и маржа таковы, что немногие могут позволить себе совершить ошибку при покупке алмазов для своих предприятий. Sarine уже внедрила самые передовые технологии для повышения эффективности закупок алмазного сырья и постоянно инвестирует в расширение своих предложений в этом сегменте».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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