DGCX получила награду «Биржа года» на FOW Global Investor MENA Awards 2019

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) была названа «Биржей года» на премии FOW Global Investor MENA Awards 2019 года. Биржа показала большой рост, она побила многочисленные рекорды по объему торгов, условной стоимости товаров и сумме открытых позиций, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей.









Фото: DGCX







Ле Маль (Les Male), генеральный директор DGCX, сообщил: «Эта награда является огромным достижением и свидетельством невероятного пути роста DGCX за последние двенадцать месяцев. Мы постоянно стремимся обеспечить качественное обслуживание, инновационный подход и прозрачность для наших инвесторов и трейдеров. Таким образом, признание нашей работы чрезвычайно радует нас. Мы будем стараться продолжать развивать наши достижения».

В течение квалификационного периода DGCX заключила более 22,2 миллиона контрактов, установив новый рекорд общего объема, с условной стоимостью, превышающей $449 млрд. Это помогло бирже выделиться среди других бирж и укрепить свои лидирующие позиции на ключевых рынках. DGCX также расширила участие инвесторов и увеличила ликвидность на рынке в течение квалификационного периода, оставаясь при этом крупнейшим мировым фондом ликвидных средств для торговли в индийских рупиях.

Кроме того, участники рынка все чаще полагались на DGCX в целях хеджирования и инвестиций, о чем свидетельствуют ее высокие показатели по фьючерсам на валюту и валютным парам во время продолжающейся геополитической напряженности в Европе, Соединенных Штатах и ​​Азии. Продукты DGCX в индийских рупиях - фьючерсы в индийских рупиях, кросс-валютные фьючерсы в индийских рупиях и опционы INR-USD - стали самым эффективным классом активов DGCX в течение квалификационного периода.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished