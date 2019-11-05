Эксклюзив

Проект GemFair компании De Beers оказывает «позитивное влияние» на сектор старательской и малой горной добычи в Сьерра-Леоне – Дэвид Джонсон

GemFair, пилотный проект, разработанный De Beers с целью создания безопасного и прозрачного пути на рынок для алмазов из этически источников, добытых старателями и малыми горнодобывающими предприятиями, уже оказывает «важные положительные воздействия»...

Сегодня

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

DGCX получила награду «Биржа года» на FOW Global Investor MENA Awards 2019

Сегодня
Новости

Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) была названа «Биржей года» на премии FOW Global Investor MENA Awards 2019 года. Биржа показала большой рост, она побила многочисленные рекорды по объему торгов, условной стоимости товаров и сумме открытых позиций, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей. 

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        Фото: DGCX


Ле Маль (Les Male), генеральный директор DGCX, сообщил: «Эта награда является огромным достижением и свидетельством невероятного пути роста DGCX за последние двенадцать месяцев. Мы постоянно стремимся обеспечить качественное обслуживание, инновационный подход и прозрачность для наших инвесторов и трейдеров. Таким образом, признание нашей работы чрезвычайно радует нас. Мы будем стараться продолжать развивать наши достижения».
В течение квалификационного периода DGCX заключила более 22,2 миллиона контрактов, установив новый рекорд общего объема, с условной стоимостью, превышающей $449 млрд. Это помогло бирже выделиться среди других бирж и укрепить свои лидирующие позиции на ключевых рынках. DGCX также расширила участие инвесторов и увеличила ликвидность на рынке в течение квалификационного периода, оставаясь при этом крупнейшим мировым фондом ликвидных средств для торговли в индийских рупиях.
Кроме того, участники рынка все чаще полагались на DGCX в целях хеджирования и инвестиций, о чем свидетельствуют ее высокие показатели по фьючерсам на валюту и валютным парам во время продолжающейся геополитической напряженности в Европе, Соединенных Штатах и ​​Азии. Продукты DGCX в индийских рупиях - фьючерсы в индийских рупиях, кросс-валютные фьючерсы в индийских рупиях и опционы INR-USD - стали самым эффективным классом активов DGCX в течение квалификационного периода.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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