Lucapa и Equigold вносят поправки в график погашения кредита

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Lucapa Diamond и Equigold внесли изменения в условия погашения кредитного соглашения, чтобы перенести дату следующей выплаты по кредиту, продлить срок погашения и сократить суммы погашения до восьми ежеквартальных выплат по $900 000 каждая.В компании заявили, что следующее погашение было отложено до 1 апреля 2020 года, а последний из восьми запланированных платежей должен быть осуществлен 1 января 2022 года.Алмазная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), должна была бы выплатить непогашенный остаток займа в размере 7,5 млн долларов в 2020 году четырьмя ежеквартальными платежами в размере 1,9 млн долларов, начиная с 1 января 2020 года.«Измененный график погашения кредитов предоставит Lucapa и ее соответствующим партнерам по проекту дополнительную гибкость как в планировании алмазных тендеров, так и в продаже отдельных добытых алмазов в соответствии со стратегией компании по органке и обработке камней», - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).Совокупное воздействие внесения таких поправок заключается в том, чтобы отложить до 2021/22 года в общей сложности выплаты в размере $4,7, которые в противном случае Lucapa должна была бы выплатить Equigold в 2020 году в соответствии с первоначальным соглашением.Lucapa использовала кредит Equigold 2017 года для финансирования разработки второго проекта компании по добыче алмазов с высокой стоимостью - кимберлитового рудника Мотаэ (Mothae) в Лесото - производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год.