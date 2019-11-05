Глава GSI прокомментировала тенденции в отношении миллениалов к покупке бриллиантов

Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель Международного геммологического научного центра (Gemological Science International, GSI), в недавнем интервью новостному каналу Bold TV прокомментировала тенденции в отношении миллениалов к покупке бриллиантов и то, чего ожидают потребители, приобретая их.По словам Азар, на долю миллениалов приходится 40 проц продаж бриллиантов, и многие из них являются женщинами, покупающими камни исключительно для себя.Говоря о бриллиантах, выращенных в лабораторных условиях, Азар объяснила, что, хотя они имеют одинаковые физические, химические и оптические свойства, между ними имеются примечательные различия.«Есть некоторые ключевые различия, такие как цена и стоимость», - сказала Азар, отвечая на вопрос о природных и лабораторных бриллиантах.«Важно также отметить, что природные бриллианты сохраняют свою ценность исторически, и поэтому их передают из поколения в поколение и их можно продать на вторичном рынке», - добавила она, отметив, что долгосрочная стоимость выращенных в лаборатории бриллиантов до сих пор неизвестна.Глава GSI пришла к выводу, что оба товара могут быть правильным выбором для потребителей, исходя из их покупательных потребностей. Но для того, чтобы точно знать различие между тем, что они приобретают, покупателям необходим отчет о классификации, который готовят такие авторитетные геммологические лаборатории, как GSI.