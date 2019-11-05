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14 октября 2019

Глава GSI прокомментировала тенденции в отношении миллениалов к покупке бриллиантов

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gsi_logo.pngДебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель Международного геммологического научного центра (Gemological Science International, GSI), в недавнем интервью новостному каналу Bold TV прокомментировала тенденции в отношении миллениалов к покупке бриллиантов и то, чего ожидают потребители, приобретая их. 
По словам Азар, на долю миллениалов приходится 40 проц продаж бриллиантов, и многие из них являются женщинами, покупающими камни исключительно для себя. 
Говоря о бриллиантах, выращенных в лабораторных условиях, Азар объяснила, что, хотя они имеют одинаковые физические, химические и оптические свойства, между ними имеются примечательные различия. 
«Есть некоторые ключевые различия, такие как цена и стоимость», - сказала Азар, отвечая на вопрос о природных и лабораторных бриллиантах. 
«Важно также отметить, что природные бриллианты сохраняют свою ценность исторически, и поэтому их  передают из поколения в поколение и их можно продать на вторичном рынке», - добавила она, отметив, что долгосрочная стоимость выращенных в лаборатории бриллиантов до сих пор неизвестна. 
Глава GSI пришла к выводу, что оба товара могут быть правильным выбором для потребителей, исходя из их покупательных потребностей. Но для того, чтобы точно знать различие между тем, что они приобретают, покупателям необходим отчет о классификации, который готовят такие авторитетные геммологические лаборатории, как GSI.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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