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07 октября 2019

Индия и Китай подписали два меморандума о взаимопонимании в Шанхае

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В рамках 2-й Китайской международной импортной выставки, которая была открыта президентом Китая Си Цзиньпином в Шанхае, состоялось подписание двух меморандумов о взаимопонимании между Индией и Китаем. Этот шаг знаменует собой большой прогресс в усилиях по расширению сотрудничества и взаимодействия между различными сегментами ювелирной отрасли Индии и Китая. 
Это стало историческим моментом для обеих сторон, как сообщает gjepc.org.  

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                    Фото: GJEPC 

Первый Меморандум о взаимопонимании был подписан между Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и Китайской биржей драгоценных камней и нефрита (China Gem and Jade Exchange), другой был подписан между Геммологическим институтом Индии (Gemmological Institute of India, GII), проектом GJEPC, и Национальным центром тестирования драгоценных камней Китая (National Gemstone Testing Centre). 
Первое соглашение направлено на создание путей сотрудничества и налаживание сотрудничества в области продвижения международной торговли цветными камнями и ювелирными изделиями. Обе организации создадут механизм обмена информацией, совместно организуют встречи покупателей и продавцов, семинары, выставки, мероприятия по делегированию групп покупателей и / или групп поставщиков и много другое, а также проведут мероприятия по наращиванию потенциала отрасли, включая обмен персоналом и профессионалами, организуют посещение мероприятий и учебные программы. 
В рамках Меморандумома о взаимопонимании обе стороны продолжат текущую работу по разработке инструментов для классификации алмазов и, в конечном итоге, после проведения достаточных тестов - инструмента для оценки цвета. Организации также будут совместно изучать разработку других инструментов для ювелирной отрасли.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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