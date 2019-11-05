Индия и Китай подписали два меморандума о взаимопонимании в Шанхае

Фото: GJEPC

Первый Меморандум о взаимопонимании был подписан между Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и Китайской биржей драгоценных камней и нефрита (China Gem and Jade Exchange), другой был подписан между Геммологическим институтом Индии (Gemmological Institute of India, GII), проектом GJEPC, и Национальным центром тестирования драгоценных камней Китая (National Gemstone Testing Centre).Первое соглашение направлено на создание путей сотрудничества и налаживание сотрудничества в области продвижения международной торговли цветными камнями и ювелирными изделиями. Обе организации создадут механизм обмена информацией, совместно организуют встречи покупателей и продавцов, семинары, выставки, мероприятия по делегированию групп покупателей и / или групп поставщиков и много другое, а также проведут мероприятия по наращиванию потенциала отрасли, включая обмен персоналом и профессионалами, организуют посещение мероприятий и учебные программы.В рамках Меморандумома о взаимопонимании обе стороны продолжат текущую работу по разработке инструментов для классификации алмазов и, в конечном итоге, после проведения достаточных тестов - инструмента для оценки цвета. Организации также будут совместно изучать разработку других инструментов для ювелирной отрасли.