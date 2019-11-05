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07 октября 2019

В 2019 году финансовые показатели АЛРОСА продолжают снижаться

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alrosa_news_logo.pngАЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщила о финансовых результатах за 3 квартал 2019 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
Выручка компании за 3 квартал снизилась на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, до 46 млрд руб с 57,4 млр руб. в связи со  снижением объемов продаж на 23% против показателей предыдущего квартала, что частично было компенсировано ростом средних цен реализации. 
Снижение выручки на 35% в годовом исчислении связано с сокращением объемов продаж на 5% по сравнению с прошлым годом и ростом доли мелкоразмерных камней.
Показатель EBITDA составил 21 млрд руб., снизившись на 16% по сравнению с предыдущим кварталом и на 47% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения выручки, в то время как рентабельность по EBITDA увеличилась на 2 п.п. по сравнению со вторым кварталом и составила 46%. Однако такой показатель указывает на снижение в годовом исчислении на 11% п.п. Свободный денежный поток вырос на 4%, до 2,5 млрд руб., против результата второго квартала в 2,4 млрд руб.
Чистая прибыль компании не показала изменений по сравнению с предыдущим кварталом и составила 13 млрд руб.
Однако в годовом исчислении показатель чистой прибыли снизился на 44% к прошлому году. Чистый долг компании вырос до 0,6х (2 кв. 2019 г. – 0,3х).
За 9 месяцев 2019 года продажи компании сократились на 13% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 25,3 млн каратов. Выручка АЛРОСА за тот же период упала на 27%, до 173,6 млрд руб. С 283,3 млрд руб. Показатель EBITDA также снизился на 40%, до 77,5 млрд руб. с 129,1 млрд руб.
Кроме того, АЛРОСА сообщила, что в октябре текущего года она реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $264,4 млн, что показывает небольшой рост на 2,16% по сравнению с прошлым месяцем, когда было реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на $258,7 млн. 
Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $253,9 млн, бриллиантов − $10,4 млн. В то время как в сентябре компания продала значильно меньше бриллиантовой продукции - на $2,2 млн, а продажи алмазов сосотавили $253,9 млн.
Всего в январе–октябре 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $2 686,6 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за десять месяцев 2019 года составила $2 639,4 млн, бриллиантов – $47,2 млн, в то время как в прошлом году за 10 месяцев компания реализовала алмазов и бриллиантов на $3,905 млрд, при этом алмазов на $3,822 млрд, а бриллиантов - на $83,0 млн, что превышает показатели текущего года. 
Заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев отметил, что в 2019 году алмазно-бриллиантовый рынок находился под влиянием избыточного предложения бриллиантов, а также сложной ситуации в финансовом секторе в Индии. Однако «постепенное снижение уровня избыточных запасов у огранщиков в Индии свидетельствует о постепенном восстановлении баланса спроса и предложения в алмазном трубопроводе, хотя о полномасштабном восстановлении баланса говорить преждевременно», добавил он.
В 2019 году АЛРОСА намерена произвести 38,5 млн каратов и реализовать 32-33 млн каратов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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